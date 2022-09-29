В Бразилии три человека погибли при обрушении моста

Как минимум три человека погибли, 14 пострадали при обрушении моста в бразильском муниципалитете Карейро. Порядка 12 машин затонули в результате происшествия, передает портал Globo.

Мост рухнул около 8 часов утра 28 сентября, когда по нему двигалось много машин. Порядка 12 автомобилей оказались в воде и затонули. Три человека погибли на месте, 14 получили различные травмы.

Спасатели ищут от 8 до 15 пропавших без вести. Точное число пропавших неизвестно, поскольку из некоторых машин никто не успел выбраться, число пассажиров невозможно установить.

Местные власти отметили, что с 26 сентября мост был частично закрыт из-за плохого технического состояния.

Напомним, в Мексике подвесной мост рухнул во время церемонии его открытия. Пострадали более 20 человек.

Карейро, Наталья Рязанова

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