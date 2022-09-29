Четверо погибли: в Дагестане КАМАЗ врезался в маршрутку

КАМАЗ врезался в маршрутную «Газель» на выезде из Махачкалы. Четыре человека погибли, по разным данным, от семи до 10 человек с травмами попали в больницу.

Около 10 часов утра 29 сентября грузовик устроил массовую аварию на трассе Р-217 под Махачкалой. По данным ГУ МЧС по Дагестану, у КАМАЗа отказали тормоза, и он врезался сначала в маршрутку с пассажирами, а потом еще в три автомобиля: «Фольксваген Поло, «Ваз 2109 и «Лада Нива».

«Водитель КАМАЗа и трое пассажиров «Газели» погибли на месте происшествия. Еще 10 участников аварии с различными травмами доставлены в медучреждения Махачкалы», – сообщили в МВД республики.

В МЧС уточнили, что пострадавших было семеро, детей среди пострадавших и погибших нет. Состояние двух пострадавших врачи оценили как тяжелое.

Ранее в Челябинске столкнулись две маршрутки, пострадали двое взрослых и ребенок.

Махачкала, Наталья Рязанова

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