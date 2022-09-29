В Черногории задержали подозреваемых в шпионаже на Россию

Правоохранители в Черногории задержали несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Среди задержанных есть россияне, сообщил портал Vijesti со ссылкой на источники.

Один задержанный якобы 10 лет шпионил для России, работая в государственной администрации, рассказал источник. Второй собеседник заявил, что среди задержанных есть граждане России.

По данным портала, серия задержаний – часть более крупной операции, возможно, международного масштаба. В нескольких местах Подгорицы прошли обыски, во время которых правоохранители нашли «важные для следствия предметы».

В Великобритании задержали 40-летнего россиянина по подозрению в шпионаже в пользу России. Он находился под наблюдением и был задержан в аэропорту Гатвик, когда собирался покинуть страну.

Подгорица, Наталья Рязанова

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