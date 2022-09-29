Число жертв ДТП под Махачкалой выросло до пяти

Число погибших в результате аварии с маршруткой под Махачкалой увеличилось до пяти человек, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Проводится доследственная проверка обстоятельств ДТП.

«Пять человек погибли. За жизнь еще семи человек борются врачи. Есть тяжелораненые. Всем оказывается необходимая медицинская помощь – на базе РКБ и Республиканского центра травматологии и ортопедии», – написала глава республики в телеграм-канале.

Сергей Меликов поручил республиканскому минздраву держать ситуацию на особом контроле. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

По факту ДТП проводится процессуальная проверка. Прокуратура Дагестана взяла ход проверка на контроль.

Как сообщал «Новый День», утром на выезде из Махачкалы КАМАЗ с неисправными тормозами врезался в маршрутную «Газель», а потом еще в три автомобиля. Водитель грузовика и три пассажира маршрутки погибли на месте, остальных пострадавших доставили в больницу. двух – в тяжелом состоянии.

Махачкала, Наталья Рязанова

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