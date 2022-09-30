Во Флориде 17 человек стали жертвами урагана «Иен»

По меньшей мере 17 человек погибли в американском штате Флорида в результате урагана «Иен». Остров Санибел отрезан от материка, практически все постройки на нем разрушены, передает CNN со ссылкой на местные власти.

Спасатели обследуют поврежденные дома в поисках пострадавших или погибших. Местные власти предупредили, что число жертв стихии может вырасти.

Остров Санибел предварительно признан непригодным для жизни, от большинства домов там остались лишь бетонные плиты. Ураган разрушил мост, соединявший остров с материком. Спасатели вертолетами вывезли около 40 человек с острова, 12 из них были ранены.

В округе Коллиер установили комендантский час с 22:00 до 6:00 часов. Жителям запрещено выходить на улицу для их же безопасности: городские службы не успевают убирать обломки и нанесенный ураганом мусор. Кроме того, для многих жителей стало проблемой защитить свои дома: более 2,3 млн человек все еще остаются без электричества.

Передвигаться в темное время могут только сотрудники экстренных и коммунальных служб.

По данным Национального центра ураганов, скорость ветра «Иена» еще увеличилась и достигает почти 85 миль в час. Центр урагана перемещается на северо-северо-восток со скоростью 10 миль в час. Пока находится в 185 милях южнее Чарльстона в штате Южная Каролина.

Таллахасси, Наталья Рязанова

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