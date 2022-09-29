В США более двух миллионов человек остались без света из-за урагана

На побережье американского штата Флорида обрушился ураган «Иэн». Стихия уже стала причиной массовых отключений электричества.

По данным портала Poweroutage.com, около 20% всех зарегистрированных потребителей сейчас остаются без света. Многие жители предпочли эвакуироваться. Оставшиеся подготовились основательно, скупив почти все продукты в супермаркетах.

Улицы города Форт-Майерс затопило, а в Майами штормовой ветер крушил деревья и фонарные столбы, срывал крыши с домов. Жители делятся видео с места событий, на кадрах, сильный ветер с ливневым дождем буквально сбивает с ног редких пешеходов.

Сначала «Иэн» задел Кубу, где власти эвакуировали более 50 тысяч человек. Затем ураган максимальной категории налетел на побережье США, где ослаб до второго уровня опасности. В настоящее время шторм движется в северо-восточном направлении со скоростью около 13 км/ч. По прогнозам синоптиков, «Иэн» будет бушевать на территории США до 6 октября.

Форт-Майерс, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»