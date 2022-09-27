На Кубе десятки тысяч человек эвакуируют из-за урагана «Иэн»

На западе Кубы проводится массовая эвакуация жителей из-за урагана «Иэн». Об этом сообщает АР.

По данным американского центра по наблюдению за ураганами, прилив может поднять уровень воды на западном побережье Кубы до 4,3 метров. Власти Пинар-дель-Рио обеспечили эвакуацию 50 тысяч местных жителей, которых направили в 55 пунктов временного размещения.

Кроме того, группировки спасателей были усилены для защиты посевов, так как регион является главной провинцией острова по производству табака. Уничтожение насаждений штормом может сильно ударить по экономике Пинар-дель-Рио.

По прогнозам метеорологов, после Кубы «Иэн» наберет силу в Мексиканском заливе и обрушится на Флориду на уровне четвертой категории – предпоследней по шкале опасности. Максимальная скорость ветра может достигнуть 225 км/ч. Предположительно, под удар стихии первыми попадут города Тампа и Сент-Питерсберг.

Гавана, Зоя Осколкова

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