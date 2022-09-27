российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 сентября 2022, 11:40 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

На Кубе десятки тысяч человек эвакуируют из-за урагана «Иэн»

На западе Кубы проводится массовая эвакуация жителей из-за урагана «Иэн». Об этом сообщает АР.

По данным американского центра по наблюдению за ураганами, прилив может поднять уровень воды на западном побережье Кубы до 4,3 метров. Власти Пинар-дель-Рио обеспечили эвакуацию 50 тысяч местных жителей, которых направили в 55 пунктов временного размещения.

Кроме того, группировки спасателей были усилены для защиты посевов, так как регион является главной провинцией острова по производству табака. Уничтожение насаждений штормом может сильно ударить по экономике Пинар-дель-Рио.

По прогнозам метеорологов, после Кубы «Иэн» наберет силу в Мексиканском заливе и обрушится на Флориду на уровне четвертой категории – предпоследней по шкале опасности. Максимальная скорость ветра может достигнуть 225 км/ч. Предположительно, под удар стихии первыми попадут города Тампа и Сент-Питерсберг.

Гавана, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наводнение

В Австралии во время шторма погибли 13 человек / В Нигерии 90 человек стали жертвами наводнения / «Треть под водой»: генсек ООН призвал помочь подтопленному Пакистану / Поселок на Камчатке затопило из-за разлива реки / В Индии 50 человек стали жертвами проливных дождей / На Дальнем Востоке оценили ущерб от паводков в 3 млрд рублей / В Йемене 38 человек стали жертвами проливных дождей / В Южной Корее число погибших от ливней выросло до девяти человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Наводнение,