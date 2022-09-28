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Среда, 28 сентября 2022, 15:24 мск

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Ураган «Иэн» усилился до максимальной категории

Ураган «Иэн», который направляется к берегам США, усилился до пятой максимальной категории. Скорость ветра в центре шторма составляет 250 километров в час. Об этом свидетельствуют данные американского национального центра по слежению за ураганами.

Жителей Флориды предупредили о приближении стихии. На побережье ожидаются штормовые волны, сильный ветер, не исключаются наводнения. Президент США Джо Байден объявил в штате режим чрезвычайной ситуации.

«Иэн» уже стал причиной отмены различных мероприятий. Так из-за урагана перенесли намеченный на 27 сентября запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках лунной миссии «Артемида-1».

Накануне власти Кубы объявили о массовой эвакуации из-за надвигающегося шторма. Покинуть свои жилища были вынуждены около 50 тысяч кубинцев.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Наводнение

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