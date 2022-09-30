В Находке бесправник устроил ДТП с тремя жертвами

Три человека погибли, двое пострадали в ДТП с двумя иномарками в Находке. Мужчина без водительских прав выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, рассказали в УМВД по Приморскому краю.

В ночь на 30 сентября Honda Fit выехала на полосу встречного движения и влетела в Toyota Mark II. Оба водителя и пассажир Honda Fit погибли на месте ДТП. Еще двух пассажиров из обеих машин с различными травмами доставили в больницу. Все участники ДТП совершеннолетние.

По данным ГИБДД, 35-летний мужчина за рулем Honda Fit никогда не получал водительские права. В отношении него составили протокол по статье 12.24 КоАП РФ, о нарушении ПДД, повлекшем легкий ил средний вред здоровью.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, назначены исследования, выясняются причины аварии.

Напомним, в Саратовской области один ребенок погиб, еще двое детей и трое взрослых попали в больницу после ДТП. На дороге перевернулся ВАЗ 21060, которым управлял пьяный 48-летний мужчина без водительских прав.

Находка, Наталья Рязанова

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