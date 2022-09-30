ФСБ задержала организатора нападений на военкоматы в Новосибирской области

В Новосибирске задержан организатор поджогов военкоматов. Мужчина по заданию западных заказчиков искал тех, кто готов был бросать бутылки с зажигательной смесью в государственные учреждения.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ в Новосибирской области установлен безработный житель Новосибирска 1999 года рождения, осуществлявший по заданию западных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области», – рассказала официальный представитель регионального УФСБ Ирина Зеброва РИА Новости.

Сотрудники УФСБ задержали подозреваемого, суд арестовал его на время расследования уголовного дела о покушении на организацию совершения террористического акта. Поджог военкоматов должен был напугать россиян и заставить их отказаться поддерживать и участвовать в военной спецоперации на Украине.

В ведомстве уточнили, что нападение на военный комиссариат по Кировскому и Ленинскому районам Новосибирска 29 сентября было самостоятельным актом. Подозреваемого в том поджоге тоже задержали.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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