В Новосибирске неизвестный пытался поджечь военкомат

Неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в окна одного из военкоматов в Новосибирске. Никто не пострадал, подозреваемого задержали, рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Нападение случилось около 06:25 часов 29 сентября на здание военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска. О случившемся руководству региона сообщил военком Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

«В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 кв. м с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано. Имущество и помещения военкомата не пострадали», – говорится в сообщении.

С подозреваемым уже проводят следственные мероприятия. Его личность не уточняется.

Участились нападения на военные комиссариаты по всей России. В Канске Красноярского края неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата. Огонь удалось потушить за 20 минут. В Нижнем Новгороде в здание призывного пункта бросили «коктейль Молотова». Огонь быстро потушили, никто не пострадал.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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