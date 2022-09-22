В Нижнем Новгороде пытались поджечь призывной пункт

В Нижнем Новгороде здание призывного пункта бросили «коктейль Молотова». Возгорание быстро потушили. Обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел накануне около девяти часов вечера, сообщает телеграм-канал Baza. Неизвестный подошел к зданию призывного пункта №2 по улице Алеши Пешкова, разбил окно на первом этаже и бросил бутылку с зажигательной смесью. В результате загорелся стоматологический кабинет призывного пункта. Огонь охватил дверь напротив окна, письменный стол и напольное покрытие.

Пожар удалось быстро ликвидировать. Никто не пострадал. Злоумышленника ищут.

Напомним, в июне было зафиксировано несколько попыток поджога военкоматов в России. Неизвестные атаковали военные комиссариаты в Перми и в Белгороде.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

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