В Приморье катамаран с 174 пассажирами сел на мель

Катамаран «Москва» сел на мель в приморском проливе Старка. На борту находились 174 пассажира и четыре члена экипажа, никто не пострадал.

По данным приморского главка МЧС, катамаран вышел из Владивостока в 10:00 часов по местному времени, чтобы отвезти людей на остров Попова. Но в условиях плотного тумана сел на мель.

«Спасатели МЧС России эвакуировали граждан на двух катерах. Пострадавших нет. Для пересадки пассажиров также направлен теплоход от компании перевозчика», – рассказали в ведомстве.

По словам очевидцев, теплоход не смог подойти к катамарану из-за мелководья. С острова Попова отправили баржу и на ней доставили оставшихся пассажиров на остров. Теплоход «Лотос» встал на маршрут вместо «Москвы», чтобы сообщение между материком и островами не прерывалось, сообщил портал vl.ru.

Ранее в Якутии теплоход сел на мель на середине реки Лена. Семь человек попали в больницу.

Владивосток, Наталья Рязанова

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