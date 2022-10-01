В Индонезии случилось сильное землетрясение – есть погибшие

Один человек погиб, девять пострадали в результате землетрясения в провинции Северная Суматра, в Индонезии. После первых подземных ударов сейсмологи зарегистрировали еще 53 толчка, передает Reuters со ссылкой на метеорологическое и геофизическое агентство страны.

Землетрясение магнитудой 5,8 случилось около 02:28 часов в ночь на 1 октября. Пять домов были повреждены. Местные власти предупредили жителей о риске оползней в холмистых районах. Угрозы цунами нет.

Как сообщал «Новый День», в Мексике случилось землетрясение силой в 7,7 балла. Один человек погиб.

Джакарта, Наталья Рязанова

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