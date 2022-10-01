российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 1 октября 2022, 09:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Число погибших во Флориде выросло до 45 человек

Местные власти уточнили число жертв урагана «Иен» во Флориде – 45 человек. В Штате продолжается поисково-спасательная операция, передает телеканал CNN.

Ранее сообщалось о 17 погибших.

В некоторых домах до сих пор стоит вода, затопление привело к замыканиям. И местность стала опасна для спасателей. Улицы полны нанесенного штормом мусора, что затрудняет работу коммунальных и экстренных служб.

По всему штату разрушены и затоплены здания, пострадали промышленные предприятия, мелкий бизнес. Власти признали, что на устранение всех последствий стихии потребуются месяцы и годы.

Аналитики оценили, что страховщикам придется покрыть около47 млрд долларов ущерба. «Иен» уже признали вторым самым дорогим штормом за историю США после шторма «Эндрю» 1992 года.

Таллахасси, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Скандалы и происшествия, Наводнение, США,