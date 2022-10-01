Число погибших во Флориде выросло до 45 человек

Местные власти уточнили число жертв урагана «Иен» во Флориде – 45 человек. В Штате продолжается поисково-спасательная операция, передает телеканал CNN.

Ранее сообщалось о 17 погибших.

В некоторых домах до сих пор стоит вода, затопление привело к замыканиям. И местность стала опасна для спасателей. Улицы полны нанесенного штормом мусора, что затрудняет работу коммунальных и экстренных служб.

По всему штату разрушены и затоплены здания, пострадали промышленные предприятия, мелкий бизнес. Власти признали, что на устранение всех последствий стихии потребуются месяцы и годы.

Аналитики оценили, что страховщикам придется покрыть около47 млрд долларов ущерба. «Иен» уже признали вторым самым дорогим штормом за историю США после шторма «Эндрю» 1992 года.

Таллахасси, Наталья Рязанова

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