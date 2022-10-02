В Индонезии 129 человек погибли в массовых беспорядках на стадионе

По меньшей мере 129 человек погибли и 180 пострадали во время массовых беспорядков на стадионе в Маланге в Индонезии. Среди погибших двое полицейских и пятилетний мальчик, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По данным местной полиции, недовольные результатами матча фанаты начали драку и бросились на поле, чтобы разобраться с игроками. Не все футболисты успели уйти внутрь стадиона, некоторые получили травмы. Предварительно, на поле оказались порядка трех тысяч человек, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Зрители поспешили уйти со стадиона, и на выходе образовалась давка. 34 человека умерли на стадионе, остальные скончались в больнице от полученных травм. В числе погибших двое сотрудников полиции и пятилетний ребенок.

Минздрав предупредил, что число пострадавших может вырасти: люди все еще обращаются за медицинской помощью. Власти выяснили, что на стадион вместимостью 38 тыс. человек продали 42 тыс. билетов.

Ранее в столице Албании футбольные фанаты устроили массовые беспорядки. В результате пострадали не менее десяти правоохранителей.

Маланга, Наталья Рязанова

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