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Воскресенье, 2 октября 2022, 13:39 мск

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В Индии 26 паломников погибли в ДТП с трактором

Фото: freepik.com

По меньшей мере 26 человек погибли, 20 пострадали, когда перевозивший их трактор упал в пруд в индийском штате Уттар-Прадеш. В прицепе к трактору находились в основном женщины и дети, передает телеканал NDTV.

Около 50 паломников возвращались из храма в прицепе, который тянул трактор. Поездка была ночной, и водитель не справился с управлением: трактор перевернулся и упал в пруд. Прибывшие скорая и полиция помогли уцелевшим людям выбраться на берег, пострадавшим оказали помощь и отвезли в больницу.

Местные власти пообещали оказать семьям погибших и пострадавшим помощь. Они отметили, что неприспособленный транспорт не должен использоваться для перевозки пассажиров.

Как сообщал «Новый День», при столкновении грузовика и трактора с погибли пять человек, 17 пострадали. Трактор тянул прицеп с пассажирами.

Лакхнау, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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