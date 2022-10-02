В Приморье подростка насмерть задавило крышей заброшенного здания

Двое подростков пострадали от обрушения крыши нежилого здания в Приморье. 15-летний парень умер от полученных травм, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Инцидент случился днем 2 октября в селе Некруглово Михайловского района. В заброшенном здании обвалилась крыша и придавила подростков 15 и 16 лет. Обоих доставили в больницу, но младший умер от полученных травм.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Предварительно установлено, что несовершеннолетние разбивали стены заброшенного строения», – пояснили в ведомстве.

Ранее в Кировской области железобетонная плита упала на двух подростков в здании заброшенной школы. Один из них умер от травм на месте.

Некруглово, Наталья Рязанова

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