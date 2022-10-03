Полиция передала в СКР дело Собчак о публикации фейков

Полиция передала в Следственный комитет России материалы в отношении телеведущей Ксении Собчак. Ее подозревают в распространении фейков об органах власти, передает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Полиция допросила телеведущую в качестве свидетеля по делу о клевете в отношении режиссера Виталия Манского. В интервью Собчак он сказал, якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета».

«На допросе Ксения Собчак на вопросы о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет», – рассказал источник.

Дознаватели усмотрели в действиях журналистки признаки публичного распространения заведомо ложной информации об исполнении полномочий госорганами РФ (ст. 207.3 УК РФ).

Москва, Наталья Рязанова

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