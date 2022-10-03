Под Белгородом в результате обстрела ВСУ погибла женщина

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгородской области. Смертельное ранение получила 48-летняя местная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли наше село Головчино Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина», – написал глава региона в телеграм-канале.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, а также глава округа.

«Начался подомовой обход. Информация о пострадавших уточняется», – добавил Гладков.

Украинская сторона все чаще обстреливает приграничные российские поселения. В Белгородской области действует желтый (высокий) уровень террористической опасности, а школы ближайших к границе поселков переведены на дистанционный режим обучения.

Белгород, Зоя Осколкова

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