На Тайване случились два землетрясения за несколько часов

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на восточном побережье Тайваня. По предварительным данным, пострадавших нет. Спустя шесть часов толчки повторились.
По сведениям центрального метеорологического бюро Тайваня, землетрясение случилось около 04:25 часов 3 октября. Эпицентр находился в 58,2 км к юго-западу от города Хуалянь и на глубине 23,5 км. Толчки ощущались по всему уезду Хуалянь. Сведений о разрушениях и пострадавший нет.
В 10:11 часов случилось второе землетрясение в той же провинции, но около города Ванжун. Очаг толчков магнитудой 3,7 располагался на глубине 5,9 км.
Как сообщал «Новый День», в середине сентября на Тайване за сутки случились два землетрясения. В результате первых толчков погиб один человек, 146 пострадали.
Тайбэй, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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