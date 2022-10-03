В Новосибирске бортпроводники передали полиции связанного дебошира

Бортпроводникам пришлось связать буйного пассажира на рейсе из Южно-Сахалинска в Новосибирск. В аэропорту Толмачево дебошира задержали сотрудники полиции, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Экипаж и очевидцы рассказали, что один из пассажиров буянил и нецензурно отвечал на попытки бортпроводников его успокоить. Экипажу пришлось связать воздушного хулигана и ограничить его передвижение по салону самолета. Экипаж заранее попросил помощи полиции, и из аэропорта дебошира отправили в линейный отдел МВД.

Буяном оказался 30-летний житель Кемеровской области, в отношении которого составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ.

Ранее в Кольцово сотрудники полиции задержали прилетевшую из Якутска 33-летнюю пассажирку, которая курила в самолете. В отношении жительницы Первоуральска составили два административных протокола.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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