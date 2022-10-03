Во Вьетнаме рабочий погиб при взрыве на сталелитейном заводе

Взрыв прогремел на сталелитейном заводе Formosa Plastics во вьетнамской провинции Хатинь. В результате один человек погиб, двое пострадали, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

ЧП случилось 1 октября, но известно о нем стало только сегодня. Во время технического обслуживания газопровода на заводе случился взрыв. Один рабочий погиб на месте. Еще двух успели доставить в больницу, ими занимаются врачи.

По предварительной информации, во время сварки труба слишком нагрелась и топливо внутри воспламенилось. Проводится внутреннее расследование и официальное следствие с привлечением пожарных специалистов.

В Сербии в одном из цехов оборонного предприятия прогремел взрыв. Две работницы пострадали.

Ханой, Наталья Рязанова

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