В Петербурге 27 рабочих попали в больницу с отравлением

В Санкт-Петербурге 27 строителей попали в инфекционную больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Все проживали в одном хостеле, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу.
Утром рабочих строительной фирмы «Прайдекс» отправили в инфекционный стационар. Все пострадавшие жили в хостеле на набережной Адмирала Лазарева. Теперь Роспотребнадзор вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии выясняют, кто и как организовывал питание для строителей.
«Организован комплекс противоэпидемических мероприятий: проведено медицинское освидетельствование контактных и установлено меднаблюдение за ними. Организованы дезинфекционные мероприятия. Отобраны пробы пищевой и готовой продукции, воды, смывы с объектов внешней среды», – пояснили в ведомстве.
Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль.
Напомним, в Подмосковье случилось массовое отравление участников спортивных сборов. Было возбуждено уголовное дело.
Санкт-Петербург, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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