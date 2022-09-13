Массовое отравление участников спортивных сборов произошло в Подмосковье

Массовое отравление участников спортивных сборов по карате произошло в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 13 сентября 2022 года участники соревнований в городском округе Дмитров обратились за медицинской помощью в больницу с признаками пищевого отравления. Всем спортсменам была оказана необходимая медицинская помощь, после чего обратившиеся были отпущены без проведения госпитализации. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью не имеется», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.238 УК РФ). Следователи проводят осмотры всех помещений, отобраны пробы воды и пищи. Работниками Роспотребнадзора будут взяты образцы продуктов, употреблённых спортсменами в пищу и направлены для проведения экспертизы. Осуществляются допросы и истребована необходимая документация.

В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что с отравлением к медикам обратились семь спортсменов. В связи с этим надзорное ведомство организовало проверку. Ее проведение поручено Дмитровской городской прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

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