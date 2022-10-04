На Сахалине изъяли более 700 кг незаконно добытой красной икры

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали браконьеров с 700 кг красной икры. Еще одну группу подозреваемых с 11 кг икры задержала полиция около города Долинск.

В Поронайском районе изъяли 67 контейнеров с икрой рыб лососевых пород общим весом более 700 км. У браконьеров также забрали невод, резиновую лодку с руль-мотором, квадроцикл. Предварительная сумма ущерба превысила 20 млн рублей, передает ИА Сах.ком.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

3 октября около села Покровка в Долинском городском округе задержали двух жителей Углезаводска. У них нашли более 11 кг красной икры, законность происхождения которой они не смогли подтвердить. Ущерб от их действий составил 339 161 рубль, сообщили в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ о незаконной добычи водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, в Магаданской области нашли браконьерский стан с 424 кг незаконно добытой красной икры на 20,17 млн рублей.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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