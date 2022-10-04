Взрыв прогремел на химзаводе в Узбекистане

Два человека пострадали при ЧП на химическом заводе в городе Чирчик Ташкентской области Узбекистана. Там произошло возгорание, приведшее к взрыву.

Инцидент случился около 08:30 часов на предприятии «Максам-Чирчик».

«В цехе синтеза завода №5 в Чирчике произошел пожар, который привел к взрыву», – сообщает пресс-служба узбекского региона в телеграм-канале.

На место срочно выехали пожарные, и огонь удалось полностью потушить. Два человека пострадали в результате инцидента, ба доставлены в больницу.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщал «Новый День», в словенском Кочевье случился взрыв в здании химического завода. Пожарные нашли тела пяти погибших, более 20 человек пострадали, двое объявлены пропавшими без вести.

Чирчик, Наталья Рязанова

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