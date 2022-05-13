В Словении шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе

Пожарные нашли тела пяти погибших в здании химического завода в словенском Кочевье после того, как огонь удалось потушить. Еще один погибший – рабочий, доставленный в больницу после инцидента, сообщило Словенское агентство печати.

Напомним, утром 12 мая на заводе «Меламин» прогремел взрыв, а после него здание охватило пламя. Более 20 человек пострадали, пятеро доставлены в больницу с тяжелыми ожогами. Еще двое были объявлены пропавшими без вести.

Пока часть команды проливала перекрытия, чтобы их остудить, другие пожарные осмотрели помещения. Они нашли тела пяти человек, личности устанавливаются.

Специалисты назвали человеческую ошибку предварительной причиной взрыва. По их мнению, рабочие допустили ошибку, когда перекачивали сырье в зону хранения.

Местные власти напомнили, что в результате пожара случился выброс вредных веществ вместе с дымом и гарью. Жителям окрестностей рекомендовали не есть овощи, выращенные около дома на открытом грунте, поскольку на них могли осесть химикаты.

Кочевье, Наталья Рязанова

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