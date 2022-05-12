В Словении более 20 человек пострадали при взрыве на химзаводе

Более 20 человек пострадали в результате взрыва и пожара на химическом заводе в словенском городе Кочевье. Пять человек получили тяжелые ожоги, передает Словенское агентство печати.

Утром 12 мая на заводе «Меламин» прогремел взрыв. Вслед за этим случился сильный пожар и выброс вредных веществ. В Университетскую клинику Любляны доставили пятерых пострадавших с тяжелыми ожогами. Всего пострадали более 20 человек.

Пожарные справились с огнем и теперь проливают конструкции, чтобы не допустить тления и остудить здание. Спасатели продолжают поиски двух человек, которые пока числятся пропавшими без вести.

Меламиновый завод в основном выпускает смолы для лакокрасочных материалов, а также различных отраслей промышленности. Предприятие отнесено к производствам с повышенным риском для окружающей среды.

Напомним, в Дзержинске Нижегородской области случилась серия взрывов в цехе по производству и регенерации ацетона на территории оборонного завода имени Свердлова. Двое рабочих пострадали.

Кочевье, Наталья Рязанова

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