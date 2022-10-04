В Белоруссии 15 человек пострадали в ДТП с международным автобусом

Автобус с 61 пассажиром попал с массовое ДТП около города Фаниполь в Минской области. 15 человек пострадали, семерым потребовалась госпитализация, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Автобус выполнял рейс Варшава-Минск, в салоне находились два водителя и 61 пассажир. Авария случилась утром 4 октября на трассе, где автобус столкнулся с погрузчиком и легковым автомобилем. Автобус отбросило с дороги в кювет.

Медики оказали помощь восьми пострадавшим на месте ДТП. Еще семерых с травмами пришлось отвезти в больницу. В автобусе были как граждане Белоруссии, так и иностранцы. Их личности устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью.

Ранее в Приморье один человек погиб, восемь попали в больницу в результате ДТП с туристическим автобусом.

Минск, Наталья Рязанова

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