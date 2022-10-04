В кузбасской шахте с 230 горняками случился пожар

Пожар случился на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе Кузбасса. В момент возгорания внутри находились более 230 горняков. Прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом.

Пожар случился днем, предварительно, из-за возгорания химического реагента. Руководство объявило эвакуацию, около 130 рабочих удалось быстро вывести на поверхность. Но некоторое время в забое оставались более 100 человек.

«В настоящее время возгорание ликвидировано. Работы приостановлены, люди эвакуированы. Угрозы жизни и здоровью работникам нет», – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Ведомство организовало в связи с инцидентом. Прокурорские работники оценят, как на шахте исполнялось законодательство об охране труда и промышленной безопасности.

Как сообщал «Новый День», в Мурманской области более 100 шахтеров эвакуировали из-за пожара в руднике. На глубине 120 метров загорелся двигатель самосвала.

Кемерово, Наталья Рязанова

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