В Болгарии три человека погибли при взрыве на оружейном заводе

Два взрыва прогремели на оружейном заводе «Арсенал» в болгарском городе Казанлыке. Три человека погибли, двое находятся в больнице, судьба еще одного остается неизвестной, передает «Пресс-ТВ».

Авария на заводе случилась около 11 часов дня. По словам очевидцев, сначала из цеха повалил розовый дым, а потом раздались два взрыва. По данным портала, ЧП произошло в цехе пиротехнических изделий.

Один рабочий погиб на месте, еще двух доставили в больницу, а трех человек не смогли найти сразу.

Позже число жертв выросло до трех. Под надзором врачей остаются мужчина в состоянии средней тяжести и женщина. Один рабочий числится пропавшим без вести.

При взрыве на оружейном заводе в Польше погиб один человек. Взрывчатые вещества сдетонировали во время переноса на другое место.

Казанлык, Наталья Рязанова

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