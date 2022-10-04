В Болгарии три человека погибли при взрыве на оружейном заводе

Два взрыва прогремели на оружейном заводе «Арсенал» в болгарском городе Казанлыке. Три человека погибли, двое находятся в больнице, судьба еще одного остается неизвестной, передает «Пресс-ТВ».
Авария на заводе случилась около 11 часов дня. По словам очевидцев, сначала из цеха повалил розовый дым, а потом раздались два взрыва. По данным портала, ЧП произошло в цехе пиротехнических изделий.
Один рабочий погиб на месте, еще двух доставили в больницу, а трех человек не смогли найти сразу.
Позже число жертв выросло до трех. Под надзором врачей остаются мужчина в состоянии средней тяжести и женщина. Один рабочий числится пропавшим без вести.
При взрыве на оружейном заводе в Польше погиб один человек. Взрывчатые вещества сдетонировали во время переноса на другое место.
Казанлык, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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