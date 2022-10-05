В Пакистане 14 человек стали жертвами ДТП

По меньшей мере 14 человек погибли, 35 пострадали при столкновении грузовика и трактора с прицепом в Пакистане. Большая часть раненых находится в тяжелом состоянии.

Авария случилась на междугородной трассе «Дера-Жоб» недалеко от поселения Даразинда. Грузовик врезался в трактор, который в прицепе перевозил людей. 10 человек умерли на месте, еще четверо скончались в больнице.

Порядка 35 человек доставлены в больницу. Большинство из них в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь, передает ТАСС.

Ранее в Индии 26 человек погибли, 20 пострадали, когда перевозивший их трактор упал в пруд. В прицепе к трактору находились в основном женщины и дети.

Даразинда, Наталья Рязанова

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