В Чите воспитатель лупил скакалкой малолетних спортсменов

Воспитатель спортивного лагеря в Забайкалье стал фигурантом уголовного дела за истязание четырех малолетних воспитанников. Следователи обвинили руководство лагеря и читинской спортшколы в халатности.

По версии следствия, тренер спортлагеря «Жемчужина» пригласил 24-летнего знакомого поработать летом воспитателем юных спортсменов. В июле воспитатель систематически избивал руками и скакалкой четырех малолетних мальчиков. Мама одного из пострадавших мальчиков попросила разобраться в ситуации и после проверки следователи возбудили уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

Выяснилось, что ни руководство спортшколы, где числился тренер, ни организаторы отдыха детей в лагере «Жемчужина» не проверили квалификацию нового воспитателя. У мужчины не было педагогического образования, а его допустили к работе с детьми. Прокуратура провела в отношении них проверку и передала материалы в управление Следственного комитета по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами МБУ «Спортивная школа № 5» города Чита, а также должностными лицами спортивного лагеря «Жемчужина», – рассказали в СКР.

В прокурате Забайкальского края сообщили, что ход расследования поставлен ведомством на контроль.

Напомним, в Барнауле 14 детей пострадали от издевательств четырех воспитателей частного детского сада. Всех виновных суд приговорил к условными срокам.

Чита, Наталья Рязанова

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