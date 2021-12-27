В Барнауле избивавшие малышей воспитатели получили условные сроки

Порядка 14 детей пострадали от издевательств четырех воспитателей частного детского сада Happy baby в Барнауле. Суд приговорил всех педагогов и бывшую заведующую к лишению свободы условно.

Обвинение доказало, что с июня 2017 по апрель 2018 года воспитатели били малышей и причиняли им нравственные страдания. Так, якобы в воспитательных целях детей запирали по одному в темном помещении. Заведующая знала о применяемых мерах воспитания, но ничего не предпринимала.

«В результате пострадали 14 воспитанников дошкольного учреждения, в том числе дети в возрасте от 2 до 6 лет. Обвиняемые вину в содеянном не признали», – рассказали в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

Пяти женщинам в зависимости от их роли предъявили обвинения в оказании небезопасных услуг, ненадлежащем исполнении обязанностей педагога по воспитанию, истязании двух и более малолетних лиц.

Суд в Барнауле приговорил бывшую заведующую к 4 годам условно с испытательным сроком на 4 года. Воспитатели получили сроки от 3 до 5 лет с испытательными сроками в 3 года. Всем пятерым запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение 3 лет.

Напомним, воспитатель детского сада в Красноярске стала фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с малышами. Дети бились в истерике при одной упоминании новой воспитателя, а потом рассказали, что их бьют, дергают за руки и запирают в туалете.

Барнаул, Наталья Рязанова

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