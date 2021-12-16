В Красноярске воспитатель била малышей и попала под уголовку

Воспитатель детского сада № 315 в Красноярске стала фигурантом уголовного дела после видеосюжета в СМИ. Родители пожаловались журналистам на жестокое обращение с малышами, которых в группе запирали в туалете и били.

Дети рассказали, что новая воспитатель бьет их, дергает за руки, кричит. Родители заметили, что после прихода нового педагога малыши стали нервными, чаще капризничают и плачут при одном виде воспитателя. Руководство детского сада обещало родителям уволить педагога, но вместо этого повысило ее до старшего методиста, говорится в репортаже «8 канала».

«С июля по декабрь 2021 года воспитатель детского сада ненадлежащим образом исполняла обязанности, допускала с детьми жестокое обращение, применяя к ним физическую силу в виде ударов руками, резкого перемещения воспитанников за руки», – рассказали в Следственном комитете.

В отношении воспитателя возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенного с жестоким обращением (ч. 1 ст. 156 УК РФ).

Факт жестокого обращения с детьми прокуратура вскрыла в ямальском интернате, где живут ребята из семей кочевых народов. 15 детей подтвердили факты насилия, у троих нашли следы побоев.

Красноярск, Наталья Рязанова

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