Руководство ямальского интерната скрыло факты насилия над детьми

В ямальском интернате, где живут ребята из семей кочевых народов, педагог жестоко обращался с детьми. Прокуратура озвучила итоги проверки, проведённой по сообщению в соцсетях о том, что в «Ямальской школе-интернате имени Василия Давыдова» избивали воспитанников. 15 детей подтвердили факты насилия. У троих воспитанников нашли следы побоев.

«Воспитатель интерната в рамках образовательного процесса допускал факты жестокого обращения с детьми. При этом вопреки требованиям законодательства руководство школы скрыло указанные факты от органов правоохраны», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала 10 декабря 2021 года. Как выяснилось, руководство школы, узнав об избиениях, провело собственную проверку. Педагога, который поднимал руку на детей, уволили ещё 30 ноября 2021 года, но в правоохранительные органы ничего об этом ЧП не сообщили, хотя должны были.

Получить пояснения относительно такой стратегии поведения руководства школы в интернате не удалось – на звонок «Нового Дня» там не ответили.

В прокуратуре добавили, что главе Ямальского района Андрею Кугаевскому и руководству интерната внесли представления об устранении нарушений закона.

Проверку проводит также полиция. По её итогам, возможно, будут привлечены к ответственности сотрудники школы-интерната.

Между тем в соцсетях района пишут, что среди пострадавших – учащиеся 3-4 класса, то есть воспитанники в возрасте 9-10-11 лет. И преимущественно мальчики. Педагог, якобы, отводил их в комнаты, где не было камер, и бил. Многие ребята боялись признаться и молчали. При этом подписчики группы «Объявления Яр-Сале» «Вконтакте» рассказывают, что педагог, которого подозревают в жестокости – победитель местного конкурса профмастерства, прибывший на Ямал из другого региона. Подтвердить или опровергнуть эти слова в интернате пока не удалось.

Яр-Сале, Наталья Ефремова

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