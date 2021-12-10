Педагог на Ямале избивал детей из-за плохой дисциплины

Окружной департамент образования проводит свою проверку по факту избиения воспитанников в школе-интернате Ямальского района. В ведомстве назвали причины жестокого обращения педагога с детьми: молодой мужчина не смог справиться с дисциплиной в классе. Об этом агентству «Новый День» сообщили в пресс-службе департамента образования региона.

Там добавили, что результаты ведомственной проверки будут известны 13 декабря 2021 года.

«Вопиющий случай по отношению к ученикам подтвердился, молодой педагог не смог справиться с дисциплиной в классе и применил недопустимые методы воспитания. Учитель уже уволен по статье 336 Трудового кодекса РФ. С детьми сейчас работает психолог, они чувствуют себя комфортно, изменений в их поведении нет», – сообщили в департаменте образования ЯНАО.

Отметим, указанная статья ТК как раз предусматривает увольнение педагога за применение физической силы к воспитанникам.

О том, что в Ямальской школе-интернате для детей из семей КМНС педагог поднимал руку на ребят, сообщила прокуратура. В надзорном ведомстве отметили, что руководитель школы после сигнала о ЧП уволил преподавателя. Но не сообщил в правоохранительные органы о применении силы к детям. Насилие подтвердили 15 учеников интерната. У троих воспитанников обнаружены следы насилия.

В соцсетях местные жители написали, что педагог прибыл из другого региона (Калмыкия) и выиграл местный конкурс профмастерства.

Яр-Сале, Салехард, Наталья Ефремова

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