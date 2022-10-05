Неизвестный закидал «коктейлями Молотова» воинскую часть в Подмосковье

В Московской области неизвестный попытался поджечь воинскую часть. Пострадавших нет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел минувшей ночью на территории в/ч №75384 в деревне Зюзино Раменского городского округа. Злоумышленник перекинул через бетонный забор четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.

Бутылки долетели только до нежилого барака. При этом огонь быстро потушили, он не успел распространиться, лишь немного обгорел подоконник. Никто не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка. Подозреваемого разыскивают.

Москва, Зоя Осколкова

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