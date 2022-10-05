В Индии свадебный автобус сорвался в ущелье

Перевозивший гостей свадьбы автобус упал в ущелье с горной дороги в индийском штате Уттаракханда. По крайней мере 25 человек погибли, 20 доставлены в больницу, сообщает телеканал NDTV.

Вечером 4 октября автобус вез около 45 гостей свадебного торжества. На горной дороге в районе Паури Гархвал водитель потерял управление, и автобус сорвался с высоты не менее 500 метров. 25 человек погибли на месте аварии.

Спасательная операция продолжалась всю ночь, и удалось поднять на дорогу 20 человек. Их отвезли в ближайшие больницы. Точное число пассажиров неизвестно, полиция допускает, что внутри могли находиться до 50 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

В Турции свадебный автобус попал в ДТП, при котором восемь человек погибли, девять пострадали. Микроавтобус с гостями врезался в грузовик.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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