Военный вертолет разбился в Индии

Вертолет Cheetah индийской армии рухнул на землю во время дежурного вылета. Один пилот погиб, второй выжил, передает телеканал NDTV.
Авиакатастрофа случилась около 10:00 часов в штате Аруначал-Прадеш. Вертолет совершал плановый вылет, когда вдруг упал на землю. Обоих пилотов с травмами доставили в больницу. Врачи не смогли спасти подполковника Саурабха Ядава, который получил серьезные травмы.
Военные специалисты выясняют причины аварии.
При крушении военного вертолета в Пакистане погибли шесть человек: два пилота и четыре пассажира. Борт упал во время выполнения задания.
Нью-Дели, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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