Военный вертолет разбился в Индии

Вертолет Cheetah индийской армии рухнул на землю во время дежурного вылета. Один пилот погиб, второй выжил, передает телеканал NDTV.

Авиакатастрофа случилась около 10:00 часов в штате Аруначал-Прадеш. Вертолет совершал плановый вылет, когда вдруг упал на землю. Обоих пилотов с травмами доставили в больницу. Врачи не смогли спасти подполковника Саурабха Ядава, который получил серьезные травмы.

Военные специалисты выясняют причины аварии.

При крушении военного вертолета в Пакистане погибли шесть человек: два пилота и четыре пассажира. Борт упал во время выполнения задания.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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