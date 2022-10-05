Наркобарон погиб во время бунта в эквадорской тюрьме

В Эквадоре 16 человек погибли во время массовой драки заключенных в местной тюрьме. Среди погибших предполагаемый наркобарон «Эль Патрон», пишет AP.

Стычка между группами заключенных в государственной тюрьме в Латакунге случилась в ночь на 4 октября. Охранники не смогли справиться с ситуацией, и весь персонал эвакуировали. Днем внутрь отправили десятки военных для усмирения бунтовщиков.

Когда ситуацию удалось взять под контроль, более 10 человек оказались мертвы. Еще 43 заключенных были ранены, двое находились в критическом состоянии. Позже руководство тюрьмы сообщило, что число погибших выросло до 16 человек.

В одном из погибших узнали главаря банды наркоторговцев Леонардо Нореро по прозвищу «Эль Патрон». Ранее он скрылся от следствия, инсценировав свою смерть, но его задержали во время рейда. По данным полиции, наркобарон владел семью компаниями, элитной недвижимостью, у него изъяли драгоценности и семь миллионов долларов наличными.

Ранее при столкновении тюремных банд в Эквадоре погибли 20 человек. Массовые беспорядки случились в учреждении в Тури.

Кито, Наталья Рязанова

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