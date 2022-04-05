Порядка 20 человек погибли при разборках банд в эквадорской тюрьме

Столкновения тюремных банд в Эквадоре закончились смертью 20 человек. Массовые беспорядки случились в учреждении в Тури, в 310 км южнее столицы, пишет Associated Press.

Беспорядки начались 3 апреля, руководство тюрьмы вернуло полный контроль только через сутки. Для подавления беспорядков в тюрьму перебросили около тысячи полицейских и военных. Местные жители рассказали, что с территории тюрьмы слышались выстрели и несколько взрывов.

В итоге 20 человек нашли мертвыми, пятеро были сильно изувечены. Сотрудники до сих пор проводят обыски, чтобы установить всех участников.

Напомним, в сентябре перестрелка в тюрьме в городе Гуаякиль привела к гибели 140 человек и ранениям еще десятков.

Кито, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»