В Гватемале пикап с полным кузовом людей сорвался в ущелье

Перевозивший в кузове людей пикап сорвался с обрыва в департаменте Чикимула в Гватемале. В итоге 17 человек погибли, девять с травмами попали в больницу.

Пикап вез людей из деревни Эль-Конакасте в муниципалитет Хокотан по горной дороге, когда водитель не справился с управлением. Машина сорвалась в ущелье глубиной около 25 метров.

12 женщин, двое мужчин и трое детей погибли на месте аварии от множественных травм. Спасатели нашли девятерых выживших, их отправили в местные больницы. Среди пострадавших женщины и дети.

Местные уже опознали 14 погибших. Прокуратура ведет расследование инцидента.

Ранее в Индии перевозивший гостей свадьбы автобус упал в ущелье с горной дороги. По крайней мере 25 человек погибли, 20 доставлены в больницу.

Чикимула, Наталья Рязанова

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