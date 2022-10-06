Четыре человека погибли в массовом ДТП под Омском

Четыре человека погибли в ДТП с трем машинами на автодороге Тюмень-Омск. Прокуратура Омской области взяла расследование на контроль.

По данным ГИБДД, около 7:30 часов на 549-м км трассы Тюмень-Омск водитель автомобиля «Датсун» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовик «ДАФ», а следом в них въехала «Волга». В итоге водитель и три пассажира Датсун погибли на месте ДТП. Личности погибших устанавливаются.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры», – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, на трассе Екатеринбург-Серов около грузовик МАН выехал на встречку и врезался в автобус, перевозивший сотрудников кукольного театра. Два человек погибли, один с травмами отправлен в больницу.

Омск, Наталья Рязанова

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