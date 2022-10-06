Две лодки со 140 мигрантами затонули у берегов Греции

По меньшей мере 15 человек погибли, десятки пропали без вести в греческих водах после крушения двух лодок с мигрантами. Судна затонули из-за сильного ветра, передает Associated Press.

Оба инцидента случились вечером 5 октября. К востоку от острова Лесбос затонула лодка с 40 людьми на борту. Предварительно, она слишком накренилась из-за сильного ветра и начала набирать воду. Спасатели сумели достать из воды пять человек, еще трое выбрались на скалистый выступ самостоятельно. Спасатели нашли тела 15 человек, судьба остальных остается неизвестной.

Вторая лодка разбилась о скалы недалеко от острова Китира. По данным береговой охраны, парусник перевозил около 100 мигрантов. Правоохранители достали из воды порядка 30 человек. Нескольким мигрантам удалось выбраться на скалистый берег, им помогли местные жители. Точное число погибших неизвестно, пока люди числятся пропавшими без вести. Водолазы ВМС проверят акваторию.

Агентство по безопасности внешних границ Евросоюза предупредило страны ЕС о новом наплыве мигрантов из-за продовольственного кризиса. Резкий рост цен на энергоносители и нарушения в цепочках поставок продуктов вынуждают людей покинуть свои страны в поисках лучшей жизни.

Афины, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»