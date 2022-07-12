Евросоюз предупредили о новой волне мигрантов из-за продовольственного кризиса

Европу ожидает новый наплыв мигрантов из-за кризиса продовольствия. Резкий рост цен на энергоносители создает риски для безопасности, что вынудит людей покинуть свои страны ради поисков лучшей жизни. Основной «миграционный» удар на себя примут Испания и Италия. Об этом заявили чиновники Евросоюза.

Европе необходимо подготовиться к новым волнам нелегальных мигрантов, заявила на встрече глав МВД стран ЕС исполняющий обязанности директора агентства по безопасности внешних границ Айя Калная. По ее словам, причиной наплыва беженцев станут трудности с транспортировкой зерна из Украины, передает AFP.

С этим мнением согласна комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йохансон, которая также указала, что нехватка продовольствия и резкий рост цен на энергоносители создают риски для безопасности. В Евросоюзе пытаются предотвратить это, работая с государствами-партнерами.

Ранее ЕС представил доклад о социальных, политических и экономических последствиях российской спецоперации на Украине для стран третьего мира. В документе говорится о риске «катастрофического голода» в странах Северной Африки, «новых волн социальных протестов», миграции внутренней и в ЕС, пишет El Pais.

В первую очередь Испания и Италия столкнутся с миграционным кризисом. Чтобы это предотвратить, Евросоюз уже начал оказывать срочную поддержку ряду африканских и ближневосточных стран – выделил более 225 млн евро Египту, Ливану, Ливии, Сирии, Тунису, Марокко и Палестине.

Ранее в ООН предупредили об угрозе массового голода. При этом западные страны обвиняют Россию в том, что она препятствует вывозу зерна с Украины. Москва отвергает обвинения, указывая на то, что санкции Запада заблокировали доступ к удобрениям, что привело к снижению урожайности.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»