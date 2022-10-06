На заводе в Калуге произошло массовое отравление

В Калужской области проводится проверка по факту массового отравления работников завода. По данным регионального минздрава, за медпомощью обратились 28 человек.

Сотрудники пожаловались на самочувствие после обеда в столовой предприятия. В общей сложности недомогание наблюдалось у 28 работников, 15 из них были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.

«Прокуратура области организовала проверку информации, размещенной в сети интернет о пищевом отравлении рабочих на стройке корпуса МГТУ имени Баумана и на заводе «Континенталь», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Калуга, Зоя Осколкова

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