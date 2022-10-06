Россиянина отправили в колонию за попытку вывезти на Украину запчасти к истребителю

Гражданин России, который пытался переправить на Украину запчасти для истребителей МиГ-29, был приговорен к лишению свободы. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.
Мужчину поймали с поличным в феврале прошлого года. По данным следствия, он намеревался купить на черном рынке запчасти к МиГ-29, чтобы затем переместить их на Украину.
Сотрудники спецслужб провели контрольную закупку и задержали подозреваемого. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду вооружения, военной техники».
Преображенским районным судом города Москвы подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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