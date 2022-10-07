В Аргентине 100 человек пострадали в давке на стадионе

По меньшей мере один человек погиб, более 100 пострадали в давке во время футбольного матча в аргентинском городе Ла-Плата. Полиция пустила слезоточивый газ, чтобы успокоить толпу, но вызвала только большие беспорядки, передает Associated Press.

Инцидент случился во время встречи клубов «Химнасия и Эсгрима» и «Бока Хуниорс». Из-за большого интереса к матчу организаторы продали больше билетов, чем было мест. Многие зрители не успели пройти на стадион к началу игры и попытались прорваться через ограждения.

Полиция использовала слезоточивый газ, чтобы устранить беспорядки. Газ проник на поле, команды приостановили игру и ушли в раздевалки. А зрители поспешили уйти со стадиона, чтобы не попасть под действие газа. В итоге на входе образовалась давка, более 100 человек получили различные травмы. Среди пострадавших пятеро полицейских.

«Один человек погиб, умер из-за проблемы с сердцем», – приводит агентство слова министра безопасности провинции Серхио Берни.

Аргентинская футбольная ассоциация заявила, что прерванный на девятой минуте матч будет перенесен. Дата не уточняется.

В индонезийской Маланге 129 человек погибли и 180 пострадали во время массовых беспорядков на стадионе. В том случае полиция тоже применила слезоточивый газ, чтобы усмирить толпу.

Ла-Плата, Наталья Рязанова

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